乃木坂46の川崎桜（22）が14日、都内で初のソロ写真集「エチュード」（新潮社）の発売記念記者会見を行った。

かねてより憧れのあったというフランスのニースとパリで撮影。フィギュアスケートの撮影が印象に残っているといい「真夏の撮影だったのでパリのスケートリンクがほとんど閉まっていたんですけど、1つだけ奇跡的に開いているリンクを見つけまして。そこで見た幻想的な光が忘れられない。エモーショナルな時間だった」としみじみと振り返った。

小学1年生の頃からフィギュアスケートに打ち込み、グループ加入後はフジテレビ系「世界フィギュアスケート選手権2023」のスペシャルサポーターに就任。スケートリンクに着いた瞬間には「今まで過ごしてきた10年間を振り返って、泣きそうな気持ちになってしまった」と打ち明けた。かつて滑った曲を流しながら撮影に臨み「乃木坂の私と乃木坂じゃない私が融合した瞬間だった」と感慨深げだった。

撮影にあたっては、数々の先輩メンバーの写真集を見て勉強したという。中でも山下美月の写真集が大好きで「山下さんも同じフランスで撮影されていたので、今回撮影できてうれしい」と笑顔。撮影地が決まった際には山下本人に連絡したとも話し「（山下が）凄く応援してくださって。安心して撮影に向かうことができました」とうなずいた。

初の写真集の出来映えを問われると、自身のニックネーム「さくたん」にちなんで「“さくてん”満点です」とズバリ。「春なので、桜だけに…」と恥ずかしそうに答え、会場の笑いを誘っていた。