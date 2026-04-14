俳優の吉沢亮（32）が、4月14日から全国で放送される、リポビタンDのブランドプロモーション「リポビタンDays」の新CMに出演した。

【映像】街中を走る爽やかなシャツ姿の吉沢亮

リポビタンDのCMといえば「ファイトー！イッパーツ！」でおなじみの熱血キャラが登場するCMだったが、今回はそのイメージが一新されている。今回のCMへの取り組みについて次のように明かした。

吉沢「子どもの頃からCMを見させていただいてたし、（オファーは）非常にうれしかったが、やはり僕の中では“ファイトイッパーツ”（熱血キャラ）の印象がとても強かったので、『あれ？なんで俺なんだろう』と思った。『ここからすごく鍛えたりしないといけないのかな？』と思っていた」

また、演技をする上での原動力を聞かれ、次のように語った。

吉沢「僕はお仕事をする上で絶対に決めていることとして、その作品、その役を愛せるかを一番に考えてお仕事させていただいてる。逆を返せば好きになるまでやれているのかということでもあるが、そういう思いが一番の原動力なのかなと思う」

（『ABEMA Morning』より）