◆米大リーグ ドジャース４―０メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＪ・ロブレスキ投手（２５）が１３日（日本時間１４日）、メジャー自己最長となる８回を２安打無失点に抑えて２勝目を挙げた。

５回１死までパーフェクト投球。５番ポランコに初安打となる右前打を許した直後のアルバレスを二ゴロ併殺に封じるなど危なげなかった。試合後に受けた地元放送局のインタビューでは「５回を過ぎて相手の強打者を抑えられると、完投が見えてくる感覚はあります。先発としては最後まで投げたい気持ちは常にあります。ただ、今の野球では完投はなかなか難しい。でも、自分としては目標の一つです。今年は完投もできたらいいと思っています」と話した。

２４年にメジャーデビューしたイケメン左腕は先発、中継ぎ、ロングリリーフとチーム事情に応じてこなしてきた。腕を下げたサイド気味のフォームからこの日は最速９５・７マイル（約１５４キロ）を計測した直球、スライダー、カーブと３球種でメッツ打線を圧倒した。これまでは昨年の６イニングが最長だったが、８回を投げ切った。９回のマウンドはスコットに譲ったが、９０球の力投で救援陣を休ませる意味でも大きな白星を挙げた。

現在は二刀流の大谷翔平投手（３１）らの登板間隔を確保する際などに生じる「ローテの谷間」を埋める存在だが、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）と３人の日本人がいる強力な先発投手陣にまた１人“ニューヒーロー”が誕生した。