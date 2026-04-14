◆米大リーグ ドジャース４―０メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースは１３日（日本時間１４日）、本拠地でメッツとの初戦に臨み、快勝で３連戦初戦を白星で飾った。負ければ今季初の連敗となっていたが、ロブレスキが８回無失点の快投を見せ、勝利に導いた。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数ノーヒットに終わったが、初回の１打席目に右肩付近へ死球を浴び、連続試合出塁を球団史上４位タイとなる「４７」に伸ばした。

大谷は両軍無得点の初回先頭で迎えた１打席目。９４マイル（約１５１キロ）のシンカーが右肩付近に直撃し、死球。大谷は苦悶の表情を浮かべながら一塁に向かった。その後は無死一、二塁となると、３番スミスの中前打で二走から一気に生還し、先制のホームを踏んだ。

大谷は日本人記録を更新する４７試合連続出塁を達成。球団史上４位で、ロサンゼルス移転後では２位となる７５〜７６年のロン・セイに並んだ。球団記録は、ブルックリン時代の１９５４年にＤ・スナイダーがマークした５８試合。ロサンゼルス移転後では２０００年にＳ・グリーンが記録した５３試合となっている。

チームは、３回には２つの四球でチャンスメイクすると、２死一、三塁からパヘスが左翼へ豪快な３ランを放り込み、リードを４点に広げた。投げては先発ロブレスキが快投を見せ、８回終了時点で２安打無失点とメッツ打線を封じた。

翌１４日（同１５日）のメッツ２戦目には、山本由伸投手が今季３勝目をかけて先発マウンドに上がる。