卓球の世界選手権団体戦（５月２日〜１０日、英ロンドン）に臨む日本代表が１４日、都内で事前合宿を公開した。

直近は５大会連続で決勝で中国に敗れて銀メダルの日本女子。団体戦に４度目の出場となる早田ひな（日本生命）は「個人的には対中国人選手だけでいえば、（前回２４年の）釜山大会より（勝利に）近づいていると思います。新しいことにチャレンジにしている分、楽しみの一つなので、中国まで上がったらチャンスはなくはないのかなと思います。より攻撃的に戦っていきたい」と頂点への決意を示した。

今大会の女子のメンバーは世界卓球初出場の面手凛（日本生命）らが代表入りし、新たな顔ぶれとなった。個人戦を含めて１０度出場してきた同学年の伊藤美誠（スターツ）や平野美宇（木下グループ）の選出がなく、２０００年生まれ“黄金世代”はただ一人の代表。早田は「２人がいないというのはちょっとさみしさがあります。当たり前に代表にいるような選手が、どっちかというと、私が遅れて入ってくる感じだったので。これも時代の変化かなと。私も来年、再来年この場にいるか分からない。それぐらい女子の競争率は高くなっているので」と率直な胸中を話した。