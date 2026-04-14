タレントのIMALUが13日、奄美大島の絶景スポット「明神崎展望台」から愛犬とのツーショットを公開した。愛犬は14歳と高齢で、普段は車いすで移動。坂とあってIMALUが乳母車に乗せて急な坂を上り切り、「愛だね」の声が届いた。



【写真】愛犬とプリンセスハイキング 絶景バックの“ママ”に充実感

2022年から奄美大島と東京の二拠点生活を始めたIMALUは「初めての #明神崎展望台 10分ほどとんでもない坂道を登り、辿り着きました。ちょっとしたハイキングになるので行かれる際はみなさん気をつけて。バルーはプリンセスハイキング」とインスタグラムに投稿した。観光サイト「奄美旅」は同展望台について「駐車場から急勾配な坂道を徒歩で登ります。歩きやすい靴でのご来訪をおすすめします。少しきつい登り道ですが、頂上に着くと目の前に太平洋の雄大な景色が広がる」などと紹介している。



IMALUの表情には坂を上りきった達成感がうかがえ、ファンから「マジですか～ あの坂を…尊敬だわ！僕は2度と登らないと決めた坂」「わわっ！あの急な坂道を 一人でもきついのに！愛だねぇ～」と愛犬を思うIMALUの行動に感嘆の声が届いている。



IMALUは愛犬のための別アカウントで「14歳のおばあちゃん」と紹介。先月29日には「見てください！初めて車椅子に乗せた時のバルーを表情を！めちゃめちゃ生意気な顔してます 少しずつゆっくりと慣れさせていってます」とユーモアをまじえて伝えている。



（よろず～ニュース編集部）