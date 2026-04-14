9月に始まるアジア・アジアパラ競技大会について、愛知県のふるさと納税の返礼品として、観戦チケットが採用されることになりました。

【返礼品一覧】アジア大会の観戦チケット 全競技の“1番良い席”を｢ふるさと納税の返礼品｣に

（愛知･大村秀章知事）

「返礼品を扱ったことはこれまでなく、今回初めて。県外の皆様にもPRするということ」

愛知県の大村知事は、14日の会見でこのように述べ、15日正午から「ふるさと納税の返礼品」として大会の観戦チケットを取り扱うことを発表しました。

全競技の“1番良い席”が対象に

チケットは、全ての競技の予選から決勝まで、それぞれの試合の最も良い席が用意され、寄付の金額は4000円から10万円です。

返礼品は愛知県外に住む人が対象で、県のホームページから書類をダウンロードし、メールで提出すると、振込用紙が郵送されるということです。

アジア大会の開催経費は、当初の3倍の約3700億円に膨れ上がっていて、集まった寄付金は経費に当てるということです。

チケット（返礼品）の一覧を画像で掲載しています。

【予選】バドミントン・バスケ・ボクシング・サッカー・テニスなど

【予選】バレーボール・レスリング・野球・ソフトボールなど

【準決勝・決勝】バドミントン・バスケ・体操・柔道・卓球・バレーなど

【準決勝・決勝】セパタクロー・野球・ソフトボールなど

【パラ・予選】ボッチャ・座位バレーボールなど

【パラ・準決勝・決勝】パラ柔道・パラ卓球・車いすバスケなど