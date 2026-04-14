◇ナ・リーグ ドジャース4−0メッツ（2026年4月13日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で死球を受けたが試合に出続け、4打数無安打で4試合ぶりにノーヒットに終わった。チームは先発したジャスティン・ロブレスキ投手（25）が8回2安打無失点と好投し、快勝した。

大谷は初回の第1打席で右肩甲骨付近に相手先発・ピーターソンの94マイル（約151キロ）シンカーが直撃。「あぅ！」と声にならない悲鳴をあげたもののそのまま一塁に進み、二進後、スミスの中前適時打で先制のホームを踏んだ。二塁ベースでは相手遊撃手・リンドアが心配し右肩付近をさすると、大谷も笑顔を見せるシーンもあった。

これで昨年8月24日のパドレス戦から続く連続出塁を「47試合」に伸ばし、球団4位となった。

その後も試合に出続け、2回2死の第2打席は低めスライダーに空振り三振、4回1死二塁の第3打席は一ゴロに倒れた。

6回の第4打席は相手2番手でメジャー通算440セーブのキンブレルと対戦。8球目の外角スライダーで右飛に打ち取られた。8回2死一塁の第5打席も右飛に終わり、最後まで快音は響かなかった。

チームは先発したロブレスキが8回90球を投げ、メッツ打線をわずか2安打に封じ無失点と好投。打線も初回にスミスの適時打で先制点を奪うと、3回にパヘスの3ランで加点。投打がかみ合い、メッツに快勝した。

一方、メッツは泥沼の6連敗となった。