◇MLB ドジャース4−0メッツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは完封リレーでメッツとのカード初戦を勝利しました。

初回、1番に入る大谷翔平選手が左腕デービッド・ピーターソン投手から右肩付近に死球を受けて絶叫。表情をゆがめますが、昨季から47試合連続出塁で球団4位タイの記録となります。さらに無死1、2塁から3番のウィル・スミス 選手がセンターへのタイムリーヒット。大谷選手が先制のホームを踏みました。

初回は1点止まりとなりますが、3回に追加点。2つの四球で好機をつくると、好調のアンディ・パヘス選手が今季5号の3ランホームラン。両リーグトップ20打点目となる一打で突き放します。

投げては左腕ジャスティン・ロブレスキ投手が快投。テンポよく球数少なくアウトを重ねます。また2回には遊撃手ミゲル・ロハス選手が鋭いゴロにダイビングキャッチの好プレー。3回には三塁手マックス・マンシー選手が鋭いライナーを好捕。5回は二塁手サンティアゴ・エスピナル選手が鮮やかに併殺とするなど、守備でリズムをつくります。ロブレスキ投手は8回まで90球、2安打、2奪三振、無失点の快投をみせました。

4点リードの9回は、タナー・スコット投手が先頭打者に安打を浴びますが、最後は併殺でゲームセット。完封リレーでロブレスキ投手が今季2勝目です。

ドジャースは前日レンジャーズに敗れましたが、メッツとのカード初戦に勝利。今季はまだ連敗がなく、12勝4敗の貯金「8」となっています。また大谷選手は4打数ノーヒット1死球。4試合ぶりの無安打でした。