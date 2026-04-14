お笑いコンビ、カベポスターの永見大吾（36）浜田順平（38）が13日深夜放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。4月から上京し、東京の飲み会を心配した。

永見は「変わってしまうんじゃないか。東京にもまれて、自分がないと思ってるんですよ。自我みたいなものが。付き合う人たちによって変わっちゃうんじゃないかなと思って。一番心配なのが、お酒好きで飲み会とか行くんですけど、怪しい飲み会にもし参加しちゃったらどうしよう」と心配事を告白した。

大悟は「あるよ。ホンマにあるよ」と答えた。「最初は知り合いの芸人に呼ばれて行ったらそいつが『知ってる役者呼んでいい？』みたいな。でもそいつの名前は聞いたことあるから『いいよ』みたいな感じで飲み始める。そこまでは普通の流れやん。友だちの幅が広がってるいい飲み会。ほなそいつ（役者）が知らん人を呼び出したりする。ほんなら他のテーブルのやつがそいつ（役者）と知り合いだったりする。いつの間にか知らんAV女優を知らん社長が連れてるやんみたいな」と“怪しい飲み会”の実態を語った。

永見は「それ早めに見極められたりしないですか？」と質問した。

大悟は「ワシは、『大悟さん、ちょっといいですか。ちょっとこの人紹介したいんです』。…これするヤツのおる飲み会。これするやつの飲み会には行かん方がええ」とアテンドする人間が、膝を上下に揺らすモノマネをした。

永見は「膝のこれ？」と驚いた。