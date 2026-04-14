Snow Man向井康二（31）が、13日深夜放送の「Snow Man向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」（月曜深夜0時30分）に出演。アイドルグループ、M！LKについて語った。

Snow Man向井とパンサー向井慧が芸能人の密着映像を鑑賞するバラエティーで、この日はM！LKが登場した。

M！LKは2014年に結成された5人組ダンスボーカルグループで、昨年シングル「イイじゃん」が大ヒット。同年大みそかの「NHK紅白歌合戦」出場を果たした。向井慧から「どう思ってるの？リアルに。康二君がM！LKのことをどう思ってるか本音の部分を聞きたい」と同じ男性アイドルの立場で意見を求められると、「何かの番組で見た時に、昔の感じが僕らSnow Manに似てたりして、いいなと思ったりはしてました。バズる裏にはちゃんと苦労があるんだと思っていた方なので」と印象を語った。

また「どう思ってるかと言われたら、別にまあ、応援…応援というか」としつつ、同業という側面があるだけに「まあ一応、気にはしてますよ」とぶっちゃけて笑いを誘った。