美脚すぎるパグの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で100万5000回再生を突破し、「俺が知ってるパグではないw」「スタイルよすぎやん」「パグ界のラウール」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：可愛らしい顔の犬を撮影→『足』を見てみると…無加工とは思えない『衝撃的な長さ』】

とろろちゃんのチャームポイント

TikTokアカウント「tororo_0320」の投稿主さんは、愛犬『とろろ』ちゃんとの日々を紹介しています。とろろちゃんは、2024年生まれのパグさん。実は、誰にも負けない「身体的特徴」があるのだといいます。

とろろちゃんのチャームポイントは、足の長さ！！生まれつき足が長いというとろろちゃんですが、その長さは、パグであることが信じられないほどのレベル…。まるで加工しているかのような、長ーい足の持ち主なのだそう♪

全女子が憧れる美脚！？

長いだけでなく、とろろちゃんの足はとってもラインが綺麗なのだといいます。しゅっと伸びた足には適度に筋肉が付いており、メリハリも抜群。肩から足先にかけてなだらかな曲線を描き、関節部分はきゅっと引き締まっているという、完璧な美脚なのだそうです。

もちろん、とろろちゃんは正真正銘のパグ。顔立ちはどちらかというと童顔で小顔。モデルみたいな足とのギャップにもホレボレしてしまいます…。

一般的なパグとは違えど、その特徴はとろろちゃんの唯一無二なチャームポイント♡小顔＆美脚でスタイリッシュなとろろちゃん、これからもその魅力的な姿で多くの人を虜にすることでしょう！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「女子全員が憧れる美脚！」「ここまで長いの初めて見ました」「パグコレ出た方がいい(笑)」など沢山の反響がありました。

二足歩行が得意♪

長い足が自慢のとろろちゃんですが、特技ももちろん足にまつわるもの。なんと、二足歩行で移動することができるのだそうです。何かをおねだりするとき、長い足で立ち上がるようにして歩きまわるのだとか。立った姿も美しく、やはりパグとは思えないほど…。

とろろちゃんは所謂「黒パグ」で、艶やかな黒毛が自慢でもあります。黒毛が美脚をさらに引き立て、遠くから見るとまるで人間の足のよう。二本足で器用に歩く姿を見ていると、前世はモデルだったのかと感じてしまうほどなのでした♡

TikTokアカウント「tororo_0320」には、とろろちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tororo_0320」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。