PINKY、夫・窪塚洋介＆娘との家族ショット公開！ 「大切な人達と美しい桜を見ることができて幸せ」
俳優・窪塚洋介さんの妻でインフルエンサーやYouTuberとして活動するPINKYさんは4月13日、自身のInstagramを更新。家族ショットを披露しました。
【写真】PINKY＆窪塚洋介の家族ショット
1枚目では、窪塚さんと娘との温かな家族3人ショットが印象的です。そのほかにも美しい桜の木々や娘との寄り添いツーショットなど、春の幸せな時間がたっぷり収められています。
(文:中村 凪)
【写真】PINKY＆窪塚洋介の家族ショット
家族とのお花見ショットPINKYさんは「今年も大切な人達と美しい桜を見ることができて幸せ」とつづり、10枚の写真を投稿。家族とのお花見の様子を披露しています。
1枚目では、窪塚さんと娘との温かな家族3人ショットが印象的です。そのほかにも美しい桜の木々や娘との寄り添いツーショットなど、春の幸せな時間がたっぷり収められています。
USJでの家族ショットも披露3月31日には「久しぶりにまるっと1日お休みにして USJに連れて行ってもらいました」と、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの家族ショットを公開していたPINKYさん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)