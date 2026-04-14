後藤真希（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/14】タレント・歌手の後藤真希が4月12日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のキャミソールワンピース姿を公開した。

【写真】40歳元モー娘。「全身のバランスが完璧」美脚際立つキャミワンピ姿

◆後藤真希、スラリ美脚際立つミニキャミワンピ姿披露


同月11日〜12日にわたり放送されたABEMAの開局10周年を記念した特別番組「30時間限界突破フェス」に出演した後藤は「『30時間限界突破フェス』＃最強バズりソング歌謡祭 ありがとうございました」と感謝の言葉をつづり、オフショットを複数枚投稿。ブルーのシアートップスにピンクのミニキャミソールワンピースを重ね、フリンジがあしらわれたブラウンのロングブーツを着用した、スラリとした美しい脚が際立つ衣装姿を披露している。

また、同番組で披露した楽曲を紹介するとともに、共演者たちとの写真なども載せている。

◆後藤真希の投稿に「可愛さと色気のバランスが最高」と反響


この投稿は「破壊力すごい」「脚のラインが芸術品レベル」「全身のバランスが完璧すぎる」「可愛さと色気のバランスが最高」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

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