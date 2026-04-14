2児の母・安田美沙子、息子とBリーグ観戦で密着2ショット「赤で揃えてて可愛い」「息子くんお茶目」の声

2児の母・安田美沙子、息子とBリーグ観戦で密着2ショット「赤で揃えてて可愛い」「息子くんお茶目」の声