2児の母・安田美沙子、息子とBリーグ観戦で密着2ショット「赤で揃えてて可愛い」「息子くんお茶目」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの安田美沙子が4月13日、自身のInstagramを更新。息子達とのバスケットボール観戦の様子を公開した。
【写真】43歳2児のママタレ「素敵な親子時間」お揃い赤コーデで息子と密着
安田はバスケットボールBリーグの千葉ジェッツと滋賀レイクスの試合を観戦したことを報告。千葉ジェッツのグッズである赤いベースボールシャツ姿の自身と赤いTシャツ姿で舌を出した息子との観客席での2ショットを公開し、「全てがめちゃくちゃカッコよかった試合でした」「大！興奮！な試合をありがとうございました 子供達も、感動していた」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「赤で揃えてて可愛い」「あっかんべーしちゃう息子くんお茶目」「素敵な親子時間」「楽しそう」などと反響寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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◆安田美沙子、息子達とバスケットボール観戦
安田はバスケットボールBリーグの千葉ジェッツと滋賀レイクスの試合を観戦したことを報告。千葉ジェッツのグッズである赤いベースボールシャツ姿の自身と赤いTシャツ姿で舌を出した息子との観客席での2ショットを公開し、「全てがめちゃくちゃカッコよかった試合でした」「大！興奮！な試合をありがとうございました 子供達も、感動していた」とつづっている。
◆安田美沙子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「赤で揃えてて可愛い」「あっかんべーしちゃう息子くんお茶目」「素敵な親子時間」「楽しそう」などと反響寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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