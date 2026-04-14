「ARMYだったの？」『イカゲーム』俳優イ・ジョンジェ、BTSメンバーとの豪華ショットが話題！

Netflix『イカゲーム』シリーズで知られる俳優のイ・ジョンジェが、BTSのコンサートを訪れた。

会場を訪れただけでなく、メンバーとの記念ショットも公開し、注目を集めている。

【写真】BTS・V、ツアー初日の“最強ビジュアル”

イ・ジョンジェは4月13日、自身のSNSに「BTS」と短くコメントを添え、動画と写真を投稿した。

公開された投稿には、高陽（コヤン）総合運動場メインスタジアムで開催されたBTSのワールドツアー「ARIRANG」公演を観覧した様子が収められている。

動画の中でイ・ジョンジェは、会場の全景やステージ上のBTSの姿を自ら撮影しながらコンサートを楽しんだ。写真では、BTSの公式ペンライトである“アミボム”を手に、メンバーたちと並んで記念写真を撮影している。

（写真＝イ・ジョンジェInstagram）1枚目V（左）とイ・ジョンジェ、2枚目左からJ-HOPE、JUNG KOOK、イ・ジョンジェ、RM

特にVはピースサインをしながら明るく笑顔を見せ、RM、JUNG KOOK、J-HOPEとも写真を撮影し、和やかな雰囲気を演出した。

この写真を見たファンからは「Kコンテンツの頂点同士の共演だ」「兄さんもARMYだったの？」「グローバルスターが一堂に会した」といった声が上がり、関心を集めている。