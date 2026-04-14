史上最高7億円獲得のマキロイが急浮上 松山英樹は16位【米国男子賞金ランキング】
海外男子メジャー「マスターズ」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【写真】マキロイが吠えた！ マスターズ連覇の瞬間
史上4人目のマスターズ制覇を果たしたローリー・マキロイ（北アイルランド）が、大会史上最高額の450万ドル（約7億1800万円）を獲得。今季通算を671万4875ドル（約10億7200万円）として、22人抜きで2位に急浮上した。松山英樹は12位タイの賞金42万7500ドル（約6820万円）を加算。今季通算283万3770ドル（約4億5250万円）で18位から16位に浮上した。日本勢2番手以下は久常涼（21位）、金谷拓実（117位）、平田憲聖（144位）、中島啓太（175位）と続いている。マスターズで3位タイに入ったキャメロン・ヤング（米国）は今季755万1920ドル（約12億円）まで積み上げ、ランキング1位に浮上。トップに立っていたジェイコブ・ブリッジマン（米国）は3位に後退した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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