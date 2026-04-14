卓球の世界選手権団体戦（英ロンドン）に臨む男女の日本代表が14日、東京都内で公開練習を行った。

5大会連続で銀メダルを獲得している女子は、1971年名古屋大会以来、55年ぶりとなる金メダルに挑戦する。メンバーは張本美和（木下グループ）、面手凛（日本生命）、早田ひな（日本生命）、橋本帆乃香（デンソー）、長崎美柚（木下アビエル神奈川）で構成された。

日本女子で世界ランキング最上位は6位の張本美。2年前の前回大会では中国との決勝で2試合に起用されたが、いずれも敗れて悔し涙を流した。その決勝を「忘れられない貴重な経験」と語り、今大会への思いを口にした。

「前回は銀メダルで、今回は金メダルしか目指していない。同じ過ちを繰り返さないようにするということは、私が海外の試合に出始めてから大事にしてきたこと。“同じ選手に負けない”というのとはまた違って、自分の意識や行動で変えられることは常に意識している」

最近ではフィジカルの強化に着手。週2回のウエートトレーニングを行い、身体の土台づくりを意識してきた。スクワットは、以前は30キロしか上がらなかったのが、現在は42・5キロを上げられるように。「（世界選手権への）出発までには45キロを上げられたら」と意気込む。

肉体改造の影響か、久しぶりに会う人からは「大きくなったね」と言われることが多くなったという17歳。進化した姿で、世界の頂点を目指す。