ピン芸人が歌舞伎俳優・市川團十郎にネタを披露するも、「子どもが見るのを想像したら笑えなかった」と一蹴され、猛反論する場面があった。

【映像】りーもこちゃんのネタを見る市川團十郎の表情

4月12日、制限時間1分間で笑わせることができれば賞金獲得の『市川團十郎を笑わせたら1000万円』企画が『30時間限界突破フェス』内で生放送され、24組の芸人が“絶対に笑わない男”の牙城に挑んだ。團十郎が歯を見せる、もしくは声を出して笑えば成功となる。

「破天荒なアングラピン芸人」りーもこちゃんは、星条旗柄のレオタード姿で登場。両手を前で組んでお尻を突き出すポーズを繰り返しながら、「もっこり」「りーもこちゃん」を連呼して激しいアピールを続けたが、團十郎の笑いを引き出すことはできずにタイムオーバーとなった。

チャレンジ失敗後、MCの東野幸治に感想を求められた團十郎は「今日私がこれに出ていることは、子どもたちも知って見てまして。それを想像したらちょっと笑えなかった」と説明。東野が「子どもにはあんまり見せたくない芸」と合いの手を入れると、りーもこちゃんは「めちゃくちゃ子ども人気ありますよ！」と必死に反論する。

さらに團十郎が「息子は喜んでるなって想像するんですけど、娘がちょっと……」と続けると、りーもこちゃんは「こないだ千葉でりーもこちゃんしたんですけど、ちっちゃい女の子が（お尻を）叩きに来たぐらいですよ」と子ども人気を再アピール。しかし、東野から「言い方問題あると思うけど、『千葉』やからちゃうかな（笑）」と過激なツッコミが入れられ、会場は爆笑の渦に包まれた。

『30時間限界突破フェス』は、開局10周年を迎えるABEMAが4月11日（土）15時から12日（日）22時にわたって生放送した特別番組。人気オリジナル番組の特別版に加え、挑戦的な企画を多数用意。歴史と挑戦を織り交ぜた企画群が30時間ノンストップで放送され、ABEMA全体を“フェス会場”に見立てて3チャンネルで同時進行した。（ABEMA『市川團十郎を笑わせたら1000万円』より）