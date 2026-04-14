マンネリ化しがちな訓練内容を見直し、「難しい」避難訓練を検討する動きが、青森県内でも始まっている。

条件の悪い深夜に実施する自治体があるほか、休み時間中の「抜き打ち」訓練など効果的な手法を研究する専門家もいる。（平田健人、伊藤駿介）

「歩き慣れた道でもこんなに」

「初めて参加したが、暗くてほぼ見えなかった。歩き慣れた道でもこんなに違うとは」。東通村小田野沢地区で先月行われた避難訓練で、参加者の会社員（２３）は、そう話した。

午前０時頃に開始されたこの訓練は、震度７の地震の発生と大津波警報の発表を想定したもの。当日は大粒の冷たい雨が降りしきる中、住民や村職員ら約１００人が、次々と車や徒歩で避難所の公民館に向かっていた。

村は２年前から同様の訓練を各地区で続けている。畑中稔朗村長は「条件が一番悪い冬場の深夜、寝静まった後に津波が来る想定で訓練を行った。今後もあらゆる可能性を想定して訓練を行いたい」と話す。

「臨機応変さが求められる訓練に」

「ベストコンディションを与えることが、逆に命取りになる」と語るのは、危機管理に詳しい青森中央学院大の大泉常長教授だ。命を守る判断力を養うには、参加者に難しい選択を迫る訓練が不可欠だとして、事例研究を進めている。

例えば学校での避難訓練は、授業中に学級単位で避難するケースが多いが、実際の災害はいつ、どんな状況で起きるかわからない。そこで、大泉教授は協力校で休み時間の訓練を行い、校内にちらばる子どもたちが校庭に逃げられるかを試した。また訓練中には、ケチャップで出血を模した「けが人」も用意し、避難と救助の両立をどう図るかも問いかけたという。

大泉教授は「自らを守る能力を高めるには、臨機応変さが求められる訓練に取り組むべきだ」と訴える。

日頃の練り歩きが防災の知恵に

ただ、実践的な訓練は十分広まっているとは言いがたく、身近にこうした取り組みがない場合もある。

日頃の対策で代替しようと、県防災士会の峯雅夫代表理事は、日常的に地域を練り歩いて危険箇所や避難ルートを確かめる「防災まち歩き」を提唱する。河川や土地の形状を理解していれば、津波や洪水がどう押し寄せてくるかを予見しやすいからだ。

同会は自治体と連携し、参加者の多様な気づきを避難行動に役立てている。峯代表理事は、「住民ぐるみの活動とすることで、地域としての知恵になる」と力を込める。