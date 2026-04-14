国民・玉木代表「軽率だ。中立性に疑惑持たれる行為慎むべきだった」自衛隊員が自民党大会で国歌斉唱「世良公則さんに歌ってもらったら」

国民民主党の玉木代表は14日の会見で、自衛隊員による自民党大会での国歌斉唱について、「よからぬ疑念や中立性に対する疑惑を持たれる行為は慎むべきだったのではないか」と苦言を呈した。

12日に行われた自民党大会で陸上自衛隊員が国歌斉唱し、自衛隊員の政治的行為を禁じた自衛隊法に違反するとの指摘が出ていることについて、小泉防衛大臣は「違反に当たらない」としている。

玉木氏は「必ずしも法律違反とは言い切れないと思うが、軽率だ」と述べたうえで、「私人であれば制服を着て行くべきではないし、官職を紹介すべきではない」と指摘し、自民党大会にゲスト出演した歌手の「世良公則さんに歌ってもらったら良かったのではないか」と疑問を呈した。

「政党の党大会は最高意思決定機関であり、党勢拡大に協力するとみなされてもおかしくない」と懸念を示した玉木氏は、「勤務時間外で私人であっても、上官に許可を取って行っているはずだ。指揮命令系統自体どうだったのかという検証が必要だ」と述べ、国会で小泉大臣に説明を求めていく考えを示すとともに、「自衛隊は国民のための実力組織だ。自民党のための実力組織ではない」と強調した。

玉木氏は、「我々は憲法改正を求める政党だが、憲法改正の議論などに悪影響を及ぼす、冷静な議論に水を差すことを非常に懸念する」との考えも示した。