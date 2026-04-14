ブルペンで調整するドジャースの大谷翔平（カメラ・竹内　夏紀）

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　米「ＦＯＸスポーツ」電子版は１３日（日本時間１４日）、現時点における今季のサイ・ヤング賞候補の予想オッズを報じた。ドジャース・大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）がナ・リーグの候補者として期待を受けている。

　今回は「ドラフトキングス・スポーツブック」の予想オッズで、ナ・リーグの予想は以下の通り。

〈１〉Ｐ・スキーンズ（パイレーツ）　＋３４０（１００ドルかけて４００ドルになる）

〈２〉Ｃ・サンチェス（フィリーズ）　＋４００（１００ドルかけて５００ドルになる）

〈３〉山本由伸（ドジャース）　＋５５０（１００ドルかけて６５０ドルになる）

〈４〉Ｓ・アルカンタラ（マーリンズ）　＋１２００（１００ドルかけて１３００ドルになる）

〈５〉Ｃ・セール（ブレーブス）　＋１３００（１００ドルかけて１４００ドルになる）

〈６〉Ｊ・ミジオロウスキー（ブルワーズ）　＋１６００（１００ドルかけて１７００ドルになる）

〈７〉大谷翔平（ドジャース）　＋２０００（１００ドルかけて２１００ドルになる）

〈７〉Ｍ・ミラー（パドレス）　＋２０００（１００ドルかけて２１００ドルになる）

　上位３人は昨季のサイ・ヤング賞投票の順番で並んでおり、今季も山本を含めた３人が争いの中心とみられている。