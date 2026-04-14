大谷翔平は「＋２０００」で“穴予想” 山本由伸は「＋５５０」 米メディアが伝えたサイ・ヤング賞予想オッズ
米「ＦＯＸスポーツ」電子版は１３日（日本時間１４日）、現時点における今季のサイ・ヤング賞候補の予想オッズを報じた。ドジャース・大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）がナ・リーグの候補者として期待を受けている。
今回は「ドラフトキングス・スポーツブック」の予想オッズで、ナ・リーグの予想は以下の通り。
〈１〉Ｐ・スキーンズ（パイレーツ） ＋３４０（１００ドルかけて４００ドルになる）
〈２〉Ｃ・サンチェス（フィリーズ） ＋４００（１００ドルかけて５００ドルになる）
〈３〉山本由伸（ドジャース） ＋５５０（１００ドルかけて６５０ドルになる）
〈４〉Ｓ・アルカンタラ（マーリンズ） ＋１２００（１００ドルかけて１３００ドルになる）
〈５〉Ｃ・セール（ブレーブス） ＋１３００（１００ドルかけて１４００ドルになる）
〈６〉Ｊ・ミジオロウスキー（ブルワーズ） ＋１６００（１００ドルかけて１７００ドルになる）
〈７〉大谷翔平（ドジャース） ＋２０００（１００ドルかけて２１００ドルになる）
〈７〉Ｍ・ミラー（パドレス） ＋２０００（１００ドルかけて２１００ドルになる）
上位３人は昨季のサイ・ヤング賞投票の順番で並んでおり、今季も山本を含めた３人が争いの中心とみられている。