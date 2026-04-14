浜田雅功、「『飲みに行こう』って言う意味が分からなかった」60歳からお酒デビューしたきっかけ「雰囲気、みんな…」
ダウンタウン・浜田雅功が11日放送のMBS『ごぶごぶ』（※関西ローカル）に出演。俳優の竹中直人と、お酒にまつわるトークを展開した。
【写真】「元気になりました」 浜田雅功『ごぶごぶラジオ』復帰収録の様子
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回浜田は竹中と共に、竹中がこれまで5度も演じた豊臣秀吉ゆかりの地・大阪をめぐった。
北浜を街ブラ中、浜田が「お酒は飲みます？」と尋ねると竹中は「飲む。47歳から飲めるようになってからだよ」と答えた。それに浜田は「遅かったんですね。僕60からです」と返し、竹中を驚かせた。
「なにきっかけで？」と興味津々な竹中に、浜田は「野球を見に行ったんですよ。ロッテと日ハム戦。なんか雰囲気、みんな買って飲むじゃないですか。あっこからです」と打ち明けた。
また「もうちょっと飲んだら、すぐ顔、赤なって」という浜田に竹中も「俺もそうだった」と共感していた。一方、竹中は紹興酒を飲んだことがきっかけだったそうで「紹興酒の喉に入っていく感じが合ってたんだよ」と振り返った。
お酒が苦手だったという共通点のある2人。浜田が「もうちょっと飲んだら顔赤くなって、頭痛なってきて…」と言うと、竹中が「そうそうそう。心臓バクバクしてね。俺もそうだった」と続けた。
「学生時代はみんなが飲みに行くとね、飲み屋さんの前まで行ってそっと帰ってたもん」と明かす竹中に浜田も「『飲みに行こう』って言う意味が僕はわからなかった。『ご飯行こう』って言われて、ご飯の時にちょっと飲むのはいいじゃないですか。『飲みに行かない？』って言われても、『え!?飲むだけですか？』みたいな」と話していた。
なお、TVerで見逃し配信中。18日午後1時53分まで。
【写真】「元気になりました」 浜田雅功『ごぶごぶラジオ』復帰収録の様子
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回浜田は竹中と共に、竹中がこれまで5度も演じた豊臣秀吉ゆかりの地・大阪をめぐった。
北浜を街ブラ中、浜田が「お酒は飲みます？」と尋ねると竹中は「飲む。47歳から飲めるようになってからだよ」と答えた。それに浜田は「遅かったんですね。僕60からです」と返し、竹中を驚かせた。
また「もうちょっと飲んだら、すぐ顔、赤なって」という浜田に竹中も「俺もそうだった」と共感していた。一方、竹中は紹興酒を飲んだことがきっかけだったそうで「紹興酒の喉に入っていく感じが合ってたんだよ」と振り返った。
お酒が苦手だったという共通点のある2人。浜田が「もうちょっと飲んだら顔赤くなって、頭痛なってきて…」と言うと、竹中が「そうそうそう。心臓バクバクしてね。俺もそうだった」と続けた。
「学生時代はみんなが飲みに行くとね、飲み屋さんの前まで行ってそっと帰ってたもん」と明かす竹中に浜田も「『飲みに行こう』って言う意味が僕はわからなかった。『ご飯行こう』って言われて、ご飯の時にちょっと飲むのはいいじゃないですか。『飲みに行かない？』って言われても、『え!?飲むだけですか？』みたいな」と話していた。
なお、TVerで見逃し配信中。18日午後1時53分まで。