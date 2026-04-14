火曜日の午後は西日本で雨雲が広がり、夜にかけて広く雨が降るでしょう。水曜日になると、東海や関東など東日本も雨の降る所がある見込みです。

【CGで見る】降水の予想（15日午前6時〜午後6時まで）

西日本は雨の範囲広がる

九州は朝から雨の降っている所がありますが、午後は中国、四国にも次第に雨雲が広がり、夜は広い範囲で傘の出番となりそうです。夜遅くなると、近畿でも雨の降り出す所がある見込みです。東海や関東は日差しもありますが、雲が広がりやすくなりそうです。北陸や北日本は午後も晴れる所が多いでしょう。

水曜日には東日本にも雨雲が広がり、東海は午前中から雨の降る所がありそうです。関東も夕方から夜のお帰りの時間は、雨の降る所が多くなる見込みです。

気温は平年並みか高め

雨雲が広がる九州、中国、四国は最高気温が20℃前後で、この時季らしい気温になりそうです。近畿や東海、関東は24℃前後まで上がり、5月並みの気温の所が多くなるでしょう。よく晴れる北日本も平年より高い所が多く、日中は日差しが暖かくなりそうです。



【火曜日の予想最高気温】

札幌 ：14℃ 釧路：13℃

青森 ：16℃ 盛岡：20℃

仙台 ：18℃ 新潟：17℃

長野 ：25℃ 金沢：22℃

名古屋：25℃ 東京：23℃

大阪 ：25℃ 岡山：23℃

広島 ：22℃ 松江：20℃

高知 ：23℃ 福岡：19℃

鹿児島：20℃ 那覇：28℃

台風4号は大型で猛烈な勢力

大型で猛烈な勢力の台風4号は今後も北上し、金曜日には小笠原近海を進む見通しです。小笠原諸島や東日本から西日本の太平洋側では、木曜日頃からは台風のうねりが到達する所がある見込みです。高波にご注意ください。