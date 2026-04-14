経営再建中の日産自動車は１４日、将来戦略にあたる「長期ビジョン」を発表した。

２０３０年度までに主力市場（米国、中国、日本）で２４年度実績と比べ２５％増の年２５５万台を販売する目標を掲げた。

地域別の販売目標は、米中でそれぞれ年１００万台、日本で年５５万台。２４年度の実績は米国９３万台、中国６５万台、日本４６万台だった。２４年度から５割以上伸ばす必要がある中国では、販売が好調な電気自動車（ＥＶ）の車種を拡充させる。

合理化策として、低収益な車の販売から撤退し、車種数を５６から４５へ絞り込む。各車種でハイブリッド車（ＨＶ）やＥＶなどの動力源を選べるようにすることで、地域によって異なる電動化の状況に対応し、１車種ごとの販売増を図る。

ＡＩ（人工知能）を活用した運転支援技術を積極的に導入し、これまで高速道路などに限られていた手放し運転を市街地でも可能にする方針を示した。２７年度にミニバン「エルグランド」から導入を始め、将来的には約９割の車種に広げたい考えだ。

１４日の記者発表会では、新型スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ジューク」初のＥＶなどの新型車を公開した。イバン・エスピノーサ社長は「市場の変動は激しさを増している。本当に重要なものに投資を集中させ、プレッシャーの中でも判断がぶれないようにする」と述べた。