「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日正午現在でファナック<6954.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



１４日の東証プライム市場でファナックが反発。ＡＩが機械を自律的に制御する「フィジカルＡＩ」関連の中核銘柄として高い人気を誇る。昨年１２月に米エヌビディア＜NVDA＞とＡＩ・ロボット分野での協業を発表。同社の株価は２月に７１７５円の最高値をつけた。足もとでは高値圏での調整局面となっているが、市場には一段の下押しを警戒する見方も出ている様子だ。２４日には決算発表を予定しており、その結果が市場の関心を集めている。



出所：MINKABU PRESS