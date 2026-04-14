モリト<9837.T>は後場強含んだ。きょう午前１１時３０分ごろ、２６年１１月期第１四半期（２５年１２月～２６年２月）の連結決算を発表した。売上高が１６６億８１００万円（前年同期比３７．２％増）、営業利益が１０億３８００万円（同６８．１％増）だったとしており、大幅な営業増益を好感した買いが集まっている。



アパレル関連事業でＭ＆Ａにより子会社化したＭｓ．ＩＤとミツボシコーポレーションが業績に貢献したほか、健康関連商品、ゲーム関連商品、厨房機器関連サービス事業が好調だった。なお、通期計画は据え置いた。営業利益の通期計画（３５億円）に対する進捗率は２９．７％で想定を上回っているものの、輸送関連事業などにおける地政学リスクの影響を考慮した。



出所：MINKABU PRESS