小池栄子が主演を務めるドラマ『ムショラン三ツ星』が、5月23日よりNHK総合にて放送されることが決定。あわせて、中村蒼、ともさかりえ、玉置玲央、関口メンディー、生瀬勝久、國村隼の出演が発表された。

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本作は、現役の刑務所に勤務する管理栄養士・黒柳桂子によるノンフィクション『めざせ！ムショラン三ツ星』をドラマ化した社会派コメディ。腕利きのイタリアンシェフとして名を馳せた主人公・銀林葉子（小池栄子）が、ふとしたことから刑務所の管理栄養士として働くことになり、塀の中の刑務官や受刑者たちとのトラブルや騒動を乗り越える姿を描く。

葉子のバディとして炊場で働く刑務官・杉山賢二役に中村、工場区主任として葉子の仕事ぶりにNGを出す刑務官・瀬下万美子役にともさか、過失致死罪で服役中の炊場勤務の受刑者・川口心平役に玉置が決定。さらに、他の刑務所でも服役経験のあるクレーマー受刑者・尾藤護役を関口、刑務所の規則をミリ単位で守る厳格な総務部長・入江鷹雄役を生瀬、濱崎刑務所を改革するため葉子を後押しする所長・名取恒太朗役を國村がそれぞれ演じる。

あわせて公開されたキービジュアルは、「さよなら三ツ星、ようこそムショメシ」というキャッチコピーのもと、朝日が昇ろうとする濱崎刑務所の炊場で、葉子が料理に魔法を施す姿を目の当たりにして反応する刑務官や受刑者たちの姿が切り取られている。

コメント●中村蒼（杉山賢二役）今作は刑務所の食を通して命の尊さや人生の再生を描いてきます。人は変われるのか。よくこの事について考えるのですが、答えははっきりとしないままです。ただこの作品をやって、人は変われるんだという希望を持つ事はとても大切だなと思いました。その気持ちがなくなってしまったら今でも窮屈な世の中なのにもっと生きづらくなってしまう様な気がします。今作を観て変わろうとする事、人を信じる事の大切さを少しでも伝えられたらと思います。

●ともさかりえ（瀬下万美子役）初めての刑務官役です。実際に刑務所をお借りしての撮影は不思議な緊張感に包まれましたが、素晴らしい共演者とスタッフの皆様のおかげで、とても豊かな撮影期間でした。万美子は冷たく堅物なキャラクターに見えますが、彼女の本質的な部分も先々見えてくるので、楽しみにご覧いただけましたら嬉しいです。

●玉置玲央（川口心平役）受刑者役の皆さんが、登場人物以上に個性的で撮影が楽しくてしょうがなかったです。自分たちが作った料理をうまいうまいって撮影そっちのけで食べて、味の感想で大盛り上がりして。今思うと我々のその姿こそがこのドラマの最大のテーマなような気がします。人間の原始的な営みと言える『食べる』という行為の尊さを、自分が演じた川口心平と共に追体験出来たことが本当に素敵な経験になりました。誰しも、どんな人にも『食べる』ことに纏わる大切な思い出や記憶があると思います。このドラマを通してその思い出をより一層彩っていただけたら嬉しいです。

●関口メンディー（尾藤護役）今回、初めて囚人役を演じました。尾藤は詐欺の常習犯で、刑務所を出たり入ったりを繰り返しています。そんな彼の人生に想いを馳せながら、脚本に描かれていないところまで想像を巡らせる過程は、とてもやり甲斐がありました。家庭環境や幼少期のトラウマ、ちょっとしたボタンの掛け違いが積み重なった先にいる尾藤。犯罪は許されないことですが、彼の不器用で人間臭いところを表現出来ていたら嬉しいです。

●生瀬勝久（入江鷹雄役）小池栄子さんと久しぶりにご一緒できて、楽しく撮影をすることができました。規則に厳しく嫌味な役どころでしたが、間違ったことは言っていないので堂々と演じました。

●國村隼（名取恒太朗役）多くの人にとっては縁の薄い場所、刑務所。なかなか行く事は無いであろう場所。そこを舞台にしたドラマ「ムショラン三ツ星」は、三ツ星レストランと刑務所とのミスマッチを自由に軽々と結びつけ、そこに集まる色んな人の人生を描き出していきます。このタイトル通り楽しい作品が出来上がりました。

（文＝リアルサウンド編集部）