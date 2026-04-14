イラン戦火にさらされた元Jリーガー34歳、新天地はタイ　ガンバ大阪とACL2で激突、突破へ“秘密兵器”となるか

AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）でガンバ大阪と戦うバンコク・ユナイテッド（タイ）が、決勝進出への“秘密兵器”として元Jリーガーを迎え入れた。

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バンコク・ユナイテッドは4月13日、公式SNSを通じて元韓国代表DFイ・キジェを獲得したことを発表した。背番号は23番。契約の詳細は明かされていないが、サッカー党系サイトのデータなどによると、6月30日までの短期契約とされている。

アジアを渡り歩いたベテランサイドバック

イ・キジェは1991年7月9日生まれの34歳で、左足の高精度なキックを武器とする左サイドバックだ。東国（トングク）大学を経て2012年に清水エスパルスでプロデビューし、2014年まで在籍。3シーズンでJ1通算57試合に出場した。G大阪の選手では、三浦弦太と清水時代にチームメイトだった。

その後はオーストラリアのニューカッスル・ジェッツを経て、2016年に蔚山現代（ウルサン・ヒョンデ／現在の蔚山HD）へ加入し母国Kリーグに挑戦、2018年には名門・水原三星（スウォン・サムスン）ブルーウィングスへ移籍し、チームの中心選手として2025年まで活躍した。韓国での通算成績はKリーグ1部170試合10ゴール29アシスト、Kリーグ2部55試合5ゴール7アシストだ。

イ・キジェ（写真提供＝OSEN）

ACLの経験も豊富で、水原三星時代には2018年大会準決勝で鹿島アントラーズ、2020年大会の決勝トーナメントで横浜F・マリノスやヴィッセル神戸と戦った。また、2021年6月のカタールW杯アジア2次予選で29歳という年齢で“遅咲き”のA代表デビューを果たし、2024年のアジアカップも経験。Aマッチ通算14試合に出場している。

バンコク・ユナイテッドは、イ・キジェの加入がチームの戦力強化に大きく繋がると判断している。Kリーグやアジアの舞台で経験を積んだベテランプレーヤーが、チームの左サイドをより安定させる要素になるというのがクラブの説明だ。

バンコクは明日4月15日、ホームのラジャマンガラ・スタジアムでG大阪とのACL2準決勝第2戦を戦う。今月8日、G大阪ホームの第1戦で1-0と貴重な勝利を収めている状況で、イ・キジェの存在が守備の安定やゲームマネジメントの面で大きな好材料となる可能性がある。

イ・キジェ（写真提供＝OSEN）

そんなイ・キジェだが、最近は“命の危険”にさらされる出来事も経験した。

イ・キジェは昨季限りで水原三星を退団し、今年1月にイランのメス・ラフサンジャーンへ加入。チームではすぐに主力として定着し、リーグ戦5試合連続フル出場を記録するなど安定したプレーを見せていた。

ところが、2月末にアメリカ・イスラエルによるイラン攻撃が始まり、中東地域の緊張が急激に高まったことでリーグが中断。イ・キジェも現地での滞在が困難となり、3月初めに在イラン韓国大使館への緊急避難を余儀なくされた。その後、トルクメニスタンを経由し、3月4日に韓国帰国を報告している。

結局、メス・ラフサンジャーンを加入後2カ月で退団したイ・キジェは、新天地にタイを選んだ。日本を知るベテランサイドバックがG大阪とのACL2準決勝に登場するのか、明日の第2戦を注目したい。