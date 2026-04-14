日向坂46、17thシングル「Kind of love」ジャケットアートワーク公開！テーマは「Just scream！走れ！笑え！日向坂！！」

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日向坂46の17thシングル「Kind of love」（5月20日リリース）のジャケットアートワークが公開となった。

■表題曲「Kind of love」の音源は4月16日0時より先行配信

今作のジャケットアートワークのテーマは「Just scream！走れ！笑え！日向坂！！」。

前作「クリフハンガー」のアートワークで、暗闇から光へと辿りついたメンバー。先日解禁された最新アーティスト写真でも眩いばかりの光がメンバーを照らしていたが、その光は、彼女たちのエネルギーとなり、抑えきれない衝動へと変化、今作のジャケットアートワークでは、そのエネルギーを躍動感とともに爆発させた様子が切り取られている。アートディレクションを手掛けたのは高木公美子（ONPHA）。

表題曲「Kind of love」の音源が、4月16日0時より先行配信されることも決定。17thシングルのCDリリースに向けて、さらなる盛り上がりを見せている。

日向坂46はデビュー7周年を迎え、2026年に入って早くも2枚目のシングル発売。また国内のロックフェスやイベントにも出演が決定。6月には『ひなた坂46 LIVE』、8月には『三期生LIVE』、9月には『ひなたフェス 2026』とイベントが目白押しだ。今後も日向坂46の動向に引き続き注目しよう。

■リリース情報

2026.04.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Kind of love」

2026.05.20 ON SALE

SINGLE「Kind of love」

■関連リンク

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/