ファーストコーポレーション <1430> [東証Ｓ] が4月14日後場(13:00)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比18.1％減の14.8億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の25.3億円→27億円(前期は24.7億円)に6.7％上方修正し、増益率が2.1％増→9.0％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結経常利益も従来予想の16.1億円→17.8億円(前年同期は9.6億円)に10.5％増額し、増益率が68.2％増→85.9％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の44円→46円(前期は42円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比94.2％増の5.7億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.3％→7.3％に大幅改善した。



株探ニュース