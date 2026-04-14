14日13時現在の日経平均株価は前日比1359.93円（2.41％）高の5万7862.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は896、値下がりは621、変わらずは54と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を526.16円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が340.32円、キオクシア <285A>が110.52円、東エレク <8035>が94.53円、フジクラ <5803>が43.85円と続く。



マイナス寄与度は22.53円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、三菱商 <8058>が7.14円、アステラス <4503>が6.29円、中外薬 <4519>が6.03円、三井物 <8031>が5.83円と続いている。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、電気機器、ガラス・土石と続く。値下がり上位には鉱業、水産・農林、陸運が並んでいる。



※13時0分10秒時点



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