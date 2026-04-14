歌手でタレントの森口博子が13日、自身のアメブロを更新。歌手・小林幸子との微笑ましいエピソードを明かし、反響を呼んでいる。

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「先日、小林幸子さんに鴨鍋をお送りさせていただきましたら、幸子さんがわざわざ、ご丁寧にお写真を送って下さいました」と切り出し、小林から届いた豪華な食卓の写真に「お店のようなセッティングに、感動しました」とコメント。鴨鍋は大分県にあるお気に入りのお店のものだそうで、小林からもSNSで「今まで食べたどれよりもおいしい」と絶賛され、感激したことを明かした。

また、小林のYouTubeチャンネルにゲスト出演したことも報告。「ガストのハンバーグ、パスタ、デザート、美味しくて最高 二人でかなり盛り上がりました」と、賑やかなひとときを楽しんだ様子をつづった。さらに20代の辛かった時期に手紙をもらったり、お見合い話を提案されたりと小林とのエピソードを振り返り、「いつも、愛情いっぱいの幸子さん」「全てリスペクトです！ そして、大好きです」と尊敬の念を記した。

この投稿に読者からは「美味しそう」「二人の絆は素敵です」「優しい先輩ですね」などのコメントが寄せられた。