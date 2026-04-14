『2026年サンリオキャラクター大賞』の初回速報順位が14日に発表され、2025年の最終順位で2位だったシナモロールが1位となりました。

1986年にスタートし、今年で41回目の開催となる『サンリオキャラクター大賞』。450を超えるサンリオキャラクターの中から、今年は90キャラクターがエントリーし、投票数によって順位が決定します。

2025年の最終順位は1位がポムポムプリン、2位がシナモロール、3位がポチャッコ、4位にクロミ、5位はハローキティという結果となりました。

■2026年の初回速報1位は『シナモロール』

今年の初回速報順位は、投票が始まった4月9日の午前11時〜4月12日の午後11時59分までのWEB投票による結果です（サンリオショップ投票、量販店専門店の投票カードによる投票を含む）。

速報順位で1位となったのが、シナモロール。2020年から5年連続1位を獲得していましたが、去年の最終結果は2位に。今年は1位に返り咲くことができるのか、注目されています。

2位には、デビュー30周年を迎えたポムポムプリンがランクイン。去年は9年ぶりに1位に輝き、連覇達成に向けてさらなる盛り上がりが期待されます。続く3位は、ポチャッコ。サンリオを代表する“3大犬キャラクター”がそろって上位にランクインしました。

■今年のテーマは、『がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！』

今年のテーマは、『がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！』。『Smiling Ovation！（スマイリングオベーション）』は、スタンディングオベーションから着想を得た造語で、サンリオキャラクターとファンたちが互いに応援し合い、たたえ合いながら笑顔になれるイベントにしたいという思いが込められているということです。

中間発表は5月12日で、最終順位の結果発表は6月28日に行われる予定です。