吉本興業所属のお笑いコンビ、家族チャーハンの江藤（35）大石（33）が14日、Xを更新。コンビ解散を発表した。

双方が声明を通じ、19日のライブで解散すると発表した。解散理由について、江藤は「大きく言えば方向性の違いということになるかと思います」と記述。大石は「話し合いを重ね、お互いに本音で思いを伝え合い、時間をかけて何度も考えた末での決断です」とした。

2人はNSC（吉本総合芸能学院）東京校25期生の同期。お互いのコンビ解散を経て、22年8月30日に結成。「M−1グランプリ」では24年に準決勝進出、昨年は準々決勝進出だった。

大石は今年2月、体調不良のため当面の間休養することを発表していた。

今後、2人は芸人活動を継続するという。

▽江藤の発表全文。

ご報告です。

4月19日の神保町よしもと漫才劇場での同期ライブ『25karats』への出演をもちまして、家族チャーハンは解散することになりました。

理由は大きく言えば方向性の違いということになるかと思います。

詳しくはラジオでお話させていただきます。

これまで応援していただいたファンの皆様、お世話になった皆様、本当にありがとうございました。

大石にも本当に感謝しています。

皆様のおかげで、自分には不釣り合いなほど夢のような経験を沢山させていただきました。

本当に本当にありがとうございます。

このご恩は一生忘れません。

皆様に恩を返すことができないまま、このような形で解散になってしまい、本当に申し訳ございません。

いつかまた何か違う形で、なんとか恩返しができればと思います。

二人とも芸人は続けますので、勝手ながら、今後も大石ともども応援していただければと思います。

皆様本にありがとうございました。

▽大石の発表全文。

長い間、体調不良による休養で多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。

応援してくださっていた方々、僕らのライブを楽しみにしてくださっていた方々、そして休養によりご迷惑をおかけしてしまった芸人の皆様、関係者の皆様に、心よりお詫び申し上げます。

また、ご報告がございます。4月19日の神保町よしもと漫才劇場での同期ライブ『25karats」への出演をもちまして、家族チャーハンは解散することとなりました。同時に、休養から復帰し芸人活動を再開させていただきます。

話し合いを重ね、お互いに本音で思いを伝え合い、時間をかけて何度も考えた末での決断です。

僕一人の力では到底立つことができなかった舞台に何度も連れて行ってくれた江頭と、家族チャーハンというコンビを支えてくださった皆様に、心から感謝しています。

応援してくださった皆様、お世話になった芸人の方々、スタッフの皆様、関係各所の皆様に、復帰と同時にこのようなご報告となってしまったこと、そして恩返しができないままとなってしまったことをお詫び申し上げます。

本当にありがとうございました。

なお、二人とも芸人としての活動は続けていく予定です。

今後とも、大石と江頭それぞれをよろしくお願いいたします。

ラジオでも改めてお話しさせていただきます。