1st写真集「エチュード」発売記念記者会見に出席した川崎桜（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/14】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日、同日発売の1st写真集『エチュード』（新潮社）発売記念記者会見に出席。本作の制作にあたり、参考にした先輩メンバーを明かした。

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◆川崎桜、山下美月の写真集参考


写真集の撮影は、川崎がかねてより憧れていたフランスのニースとパリの2都市で実施。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った1冊となっている。

この日、先輩メンバーの写真集で参考にした人を聞かれると、川崎は「山下美月さん」と回答。「特に山下美月さんの写真集が大好きで。山下さんも同じフランスで撮影してたので、すごく嬉しくて。撮影地がフランスに決まった時に連絡したんですけど、すごく応援してくださって、安心して撮影に向かうことができました」と卒業した先輩からの心強い言葉が支えになったことを明かし、この写真集を見てほしい人には「山下美月さんに一番に見てほしいです」と笑顔で話していた。（modelpress編集部）

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