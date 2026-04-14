乃木坂46川崎桜“さくてん満点”の写真集完成 メンバーの反応に喜び「たくさん感想伝えてくれました」【エチュード】
【モデルプレス＝2026/04/14】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日、同日発売の1st写真集『エチュード』（新潮社）発売記念記者会見に出席。フランスで撮影された本作へのこだわりや、撮影中のエピソードを語った。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、透明感溢れる姿
写真集が完成した素直な感想を聞かれると「私のこだわりが詰まった納得のいく1冊ができたので、今は早くファンの皆さんに見ていただきたいなという気持ちでいっぱいです」とコメント。発売の話を聞いた時は「自分だけの1冊の本ができるっていうのが最初すごく不安だったんですけど、でもスタッフの皆さんとお話を重ねていく中で、いいものを作りたいなっていう気持ちが強くなりました」と振り返った。そして「乃木坂46の“さくたん”と、乃木坂ではない私、両方堪能できる特別な1冊になっているなと思います」とアピール。本作の点数を聞かれると「さくてん満点！」とお茶目に回答していた。
また、メンバーの反応を聞かれると「同期だと菅原咲月ちゃんと一ノ瀬美空ちゃんがたくさん感想伝えてくれました」と告白。「菅原咲月ちゃんは、『女の子の憧れが詰まってる写真集だね』って言ってくれて、一ノ瀬美空ちゃんは『自分の1番好きな写真集だった』って言ってくれたのがすごく嬉しかったです」と喜んでいた。
注目してほしいポイントについては「男性ファンの方にも女性ファンの方にも、どちらにも楽しんでいただけるような1冊にしたいなと思って作りまして。男性ファンの方には彼女感を意識して常に撮影してきたんですけど、女性ファンの方には真似したくなるようなコーデをスタイリストさんとたくさん相談して撮影してきたので、そういったところに注目していただけたら嬉しいなと思います」と紹介。
お気に入りカットとして挙げたのは、ピンクのドレスを纏い、カメラに向かって微笑んでいる1枚。「このカットは最終日の早朝に撮ったもので、より自然な笑顔が出てるんじゃないかなと思ってお気に入りです」とコメント。「この時着用しているのが桜柄のドレスになっていて、すごく繊細な作り。自分の中で女の子の憧れが詰まっているようなデザインだなと思うので、女性のファンの方には細かいところまで見ていただけたら嬉しいなと思います」と笑顔で語った。
写真集の撮影は、川崎がかねてより憧れていたフランスのニースとパリの2都市で実施。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った1冊となっている。（modelpress編集部）
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◆川崎桜“さくてん満点”の写真集完成
写真集が完成した素直な感想を聞かれると「私のこだわりが詰まった納得のいく1冊ができたので、今は早くファンの皆さんに見ていただきたいなという気持ちでいっぱいです」とコメント。発売の話を聞いた時は「自分だけの1冊の本ができるっていうのが最初すごく不安だったんですけど、でもスタッフの皆さんとお話を重ねていく中で、いいものを作りたいなっていう気持ちが強くなりました」と振り返った。そして「乃木坂46の“さくたん”と、乃木坂ではない私、両方堪能できる特別な1冊になっているなと思います」とアピール。本作の点数を聞かれると「さくてん満点！」とお茶目に回答していた。
◆川崎桜、お気に入りカットは？
注目してほしいポイントについては「男性ファンの方にも女性ファンの方にも、どちらにも楽しんでいただけるような1冊にしたいなと思って作りまして。男性ファンの方には彼女感を意識して常に撮影してきたんですけど、女性ファンの方には真似したくなるようなコーデをスタイリストさんとたくさん相談して撮影してきたので、そういったところに注目していただけたら嬉しいなと思います」と紹介。
お気に入りカットとして挙げたのは、ピンクのドレスを纏い、カメラに向かって微笑んでいる1枚。「このカットは最終日の早朝に撮ったもので、より自然な笑顔が出てるんじゃないかなと思ってお気に入りです」とコメント。「この時着用しているのが桜柄のドレスになっていて、すごく繊細な作り。自分の中で女の子の憧れが詰まっているようなデザインだなと思うので、女性のファンの方には細かいところまで見ていただけたら嬉しいなと思います」と笑顔で語った。
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
写真集の撮影は、川崎がかねてより憧れていたフランスのニースとパリの2都市で実施。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った1冊となっている。（modelpress編集部）
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