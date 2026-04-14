3児の母・川崎希、豪華ホテル＆プールでくつろぐ子どもたちの姿公開「ビックリする広さ」「楽しそう」「楽しそうな笑顔」と反響
【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの川崎希が4月13日、自身のInstagramを更新。家族旅行のホテルやプールでの子どもたちの姿を公開した。
【写真】38歳3児のママタレ「ビックリする広さ」豪華ホテルでくつろぐ子どもたち
以前の投稿で沖縄へ家族旅行中であることを明かしていた川崎は、「ホテル移動して、今度はこちらのお部屋に 自然たっぷりな場所だからたまにマングースがいるみたいでみてみたいな」とコメントし、移動先のホテルの部屋を投稿。数か所にソファーセットやダイニングテーブルセットが置かれた広々とした部屋の中ではしゃぐ長男と長女の様子や、ソファーに座る次女の姿、同日ストーリーズで「お部屋に温水プールがあるのを条件に調べてきた」と記している大きなプールなどを公開した。
この投稿に、ファンからは「部屋もプールも豪華すぎる」「おしゃれ」「ビックリする広さ」「楽しそうな笑顔」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳3児のママタレ「ビックリする広さ」豪華ホテルでくつろぐ子どもたち
◆川崎希、ホテルやプールでくつろぐ子どもたちの姿公開
以前の投稿で沖縄へ家族旅行中であることを明かしていた川崎は、「ホテル移動して、今度はこちらのお部屋に 自然たっぷりな場所だからたまにマングースがいるみたいでみてみたいな」とコメントし、移動先のホテルの部屋を投稿。数か所にソファーセットやダイニングテーブルセットが置かれた広々とした部屋の中ではしゃぐ長男と長女の様子や、ソファーに座る次女の姿、同日ストーリーズで「お部屋に温水プールがあるのを条件に調べてきた」と記している大きなプールなどを公開した。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「部屋もプールも豪華すぎる」「おしゃれ」「ビックリする広さ」「楽しそうな笑顔」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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