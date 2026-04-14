日曜劇場出演女優、美ウエスト際立つクロップドキャミ姿に熱視線「破壊力抜群」「くびれ綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/04/14】女優の宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月12日、自身のInstagramを更新。クロップド丈のキャミソール姿を公開した。
【写真】日曜劇場出演25歳美女「くびれ綺麗」美ウエスト披露
宮崎は、白いハートと鳥の絵文字を添え、タイルの壁を背にポーズをとる写真を投稿。白のクロップドキャミソールにジャケットを羽織った姿が収められており、美しいウエストが際立つショットとなっている。
この投稿は「完璧なスタイル」「破壊力抜群」「目の保養」「女神様かと思った」「くびれ綺麗」と反響を呼んでいる。
宮崎は、俳優の佐藤健が主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務め、世界配信中のNetflixシリーズ「グラスハート」のヒロインにオーディションで抜擢。大学生の天才ドラマー・西条朱音役を好演し、注目を集めた。また現在放送中のTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）に出演している。（modelpress編集部）
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【写真】日曜劇場出演25歳美女「くびれ綺麗」美ウエスト披露
◆宮崎優、美ウエスト輝くクロップドキャミ姿披露
宮崎は、白いハートと鳥の絵文字を添え、タイルの壁を背にポーズをとる写真を投稿。白のクロップドキャミソールにジャケットを羽織った姿が収められており、美しいウエストが際立つショットとなっている。
◆宮崎優の投稿に「破壊力抜群」と反響
この投稿は「完璧なスタイル」「破壊力抜群」「目の保養」「女神様かと思った」「くびれ綺麗」と反響を呼んでいる。
宮崎は、俳優の佐藤健が主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務め、世界配信中のNetflixシリーズ「グラスハート」のヒロインにオーディションで抜擢。大学生の天才ドラマー・西条朱音役を好演し、注目を集めた。また現在放送中のTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）に出演している。（modelpress編集部）
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