乃木坂４６の川粼桜が１４日、都内で１ｓｔ写真集「エチュード」の発売記念記者会見を行った。

２０２２年に５期生として加入。初写真集は発売前にも関わらず、３月１６日に事前重版が決定する盛況ぶりだ。「納得のいく１冊ができたので、早くファンの皆さんに見てほしい気持ちでいっぱいです。乃木坂のさくたんと素の私、両方堪能できる特別な１冊になっていると思います」と自信を見せた。

撮影地は希望したフランス・パリとニースの２都市。最も印象に残っている撮影には、幼少期から１０年間習っていたフィギュアスケートを披露したことを挙げ「幻想的な光が忘れられない。エモーショナルな時間だったと思います。今まで自分が過ごしてきた１０年間を思い出して、泣きそうになりました。当時使ったフィギュアスケートの楽曲を使って撮影しました。『乃木坂の私』と『乃木坂じゃない私』が融合した瞬間だったのでエモい時間になりました」と感慨深げだった。

フィギュアスケートの撮影で着用した白色の衣装は写真集のための特注品。「パリの天使をイメージしてデザインの打ち合わせから参加しました。思い出深い衣装です」と語った。

写真集の出来栄えを質問されると、「“さくてん”です！」とチャーミングな笑顔。坂道グループのソロ写真集では史上最大の全国１３書店でのパネル展が開催され、東京メトロとコラボした東京メトロデジタルラリーも実施される。