chocoZAPが1年間で最も多くオープンした“24時間営業のフィットネスジム”としてギネス世界記録に認定 年間で1020店舗も出店
RIZAPグループが14日、コンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」において、「1年間で世界最多となる1020店舗の24時間営業ジムを出店した」実績がギネス世界記録に認定された。
【比較写真】ぽっちゃりお腹…肉体改造前の峯岸みなみ
今回のギネス世界記録認定は、2023年1月24日から24年1月23日までの1年間でオープンした1030店舗のうち、24時間営業の1020店舗の出店実績によるもの。「1年間で最も多くオープンした24時間営業のフィットネスジム・センター（Most 24-hour operating fitness gym / centres opened in one year）」という記録名で認定された。
RIZAPグループ代表取締役社長の瀬戸健氏は、「名誉ある賞をいただきありがとうございます。前例のない中、さまざまな苦難と逆境を乗り越え、取引先の方々にも支えられ達成しました」と喜んだ。
さらに、「我々は、これだけで終わらず、これまで培ってきた経験をもとに、さまざまな問題や課題と向き合い、進化してまいります」と意気込む。
2022年7月にスタートした「chocoZAP」は、全国で1909店舗（3月31日時点）、会員数は111.3万人（2月12日時点）となり、運動のみにとどまらず「美容」「ライフスタイル」「エンターテインメント」など、さまざまな分野のサービス展開を行っている。
同日には、驚異的な出店スピードとコスト効率を実現した独自の店舗開発スキームを外販する新会社「RIZAP建設」を、6月5日に設立することも併せて発表。設立の裏には、「物価高騰」「人材不足」「多重下請構造」という、建設業界が抱える問題に直面。その結果、自社で試行錯誤を繰り返し、独自の店舗開発・運営の内製化の確立へとつながり、新会社設立に至った。
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今回のギネス世界記録認定は、2023年1月24日から24年1月23日までの1年間でオープンした1030店舗のうち、24時間営業の1020店舗の出店実績によるもの。「1年間で最も多くオープンした24時間営業のフィットネスジム・センター（Most 24-hour operating fitness gym / centres opened in one year）」という記録名で認定された。
さらに、「我々は、これだけで終わらず、これまで培ってきた経験をもとに、さまざまな問題や課題と向き合い、進化してまいります」と意気込む。
2022年7月にスタートした「chocoZAP」は、全国で1909店舗（3月31日時点）、会員数は111.3万人（2月12日時点）となり、運動のみにとどまらず「美容」「ライフスタイル」「エンターテインメント」など、さまざまな分野のサービス展開を行っている。
同日には、驚異的な出店スピードとコスト効率を実現した独自の店舗開発スキームを外販する新会社「RIZAP建設」を、6月5日に設立することも併せて発表。設立の裏には、「物価高騰」「人材不足」「多重下請構造」という、建設業界が抱える問題に直面。その結果、自社で試行錯誤を繰り返し、独自の店舗開発・運営の内製化の確立へとつながり、新会社設立に至った。