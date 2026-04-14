◇ナ・リーグ ドジャース−メッツ（2026年4月13日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第4打席は右飛だった。

6回、メッツは2番手としてMLB通算440セーブのキンブレルを投入。1死一塁で第4打席を迎えた大谷はファウルで粘っていたが、一塁走者のロハスが二盗に失敗。2死走者なしとなると、最後は2ボール2ストライクからの8球目、外角スライダーで右飛に打ち取られた。

打席の途中では、捕手・アルバレスが飛び出していた一塁走者・ロハスにけん制球を投げる際、大谷と接触しそうになり、大谷が跳びはねて驚く場面も。また、2ボール2ストライクからキンブレルが7球目を投げる前にピッチクロックの秒数が残りわずかだったため、アルバレスがタイムをかけ、マウンド方向へ駆け寄ったが、右腕が投球動作に入り見ていなかったため、ばたつくシーンもあり、大谷が目を見開いて驚くハプニングもあった。

初回の第1打席は右肩甲骨付近に相手先発・ピーターソンの94マイル（約151キロ）シンカーが直撃。悲鳴をあげたもののそのまま一塁に進み、二進後、スミスの中前適時打で先制のホームを踏んだ。

2回2死の第2打席は低めスライダーに空振り三振、4回1死二塁の第3打席は一ゴロに倒れた。

大谷は11、12日のレンジャーズ戦で2試合連続先頭打者アーチをマーク。3試合連続の先頭打者本塁打とはならなかった。

打者としては前日まで15試合に出場し、打率・286、5本塁打、10打点。投手としては15日（同16日）のメッツ戦で今季3度目の投打同時出場が予定されている。