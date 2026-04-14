乃木坂46の川桜（22）が14日、都内で開催されたファースト写真集「エチュード」（新潮社）の発売記念会見に出席した。

発売前から重版が決定。写真集公式Xのフォロワー数は開設わずか24時間で8万人を突破し、14日現在13万人超。先行カットが公開されるたびにSNSで話題となり、累計閲覧数は4000万回超えを記録。ファンの期待の高さをうかがわせている。

いよいよ発売日を迎え「ドキドキだけど、早く見てほしいです」と目を輝かせた。同写真集を「こだわりが詰まった納得いく1冊」と位置付け、「男性、女性どちらにも楽しんでほしい」とした。「男性には“彼女感”を、女性には“マネしたくなるコーデ”を意識して撮影したので、そこに注目してほしいです」と胸を張った。

お気に入りカットはピンクのドレスでほほ笑む1枚。「最終日の早朝に撮影したもので、より素の笑顔が出ている。ドレスは桜柄で繊細。女の子の憧れが詰まっているので、女性には細かいところも見てほしいです」とアピールした。

写真集の撮影を終え、「改めて表現することが好き」と実感したという。「乃木坂メンバーとして表現の幅を広げたい」とした。また「お芝居に挑戦したい。制服ものの映画やドラマが好きだったので、高校生役で出るのが夢」とも明かした。

同写真集の自己採点を「さく点満点！」とした。報道陣の「で、何点ですか？」にも、「“さく点”です。桜だけに」と笑みを浮かべた。