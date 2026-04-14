北斗晶、貸し切りのTDSを満喫「アトラクションは8個乗れて大満足」

タレントの北斗晶が13日に自身のアメブロを更新し、招待を受けて東京ディズニーシーを訪れたことを明かした。

この日、北斗は「先週の金曜日はね仕事の後にディズニーさんからのご招待いただき…ディズニーシー25周年に行かせていただきました〜」と報告した。

しかし、当日は「なんとなんとどしゃぶりの大雨」だったといい「強風でひっくり返っちゃって…傘ごと飛んでいきそうな、メリーポピンズみたな勢い」と状況を説明。「速攻でカッパを買いましたー！！」と明かした。

また、当日は貸し切りだったそうで「普段は2時間とか並ぶアトラクションも…ご招待の貸切りなのでどこも5分待ちくらいでした」と満喫した様子でコメント。「途中で、ヒルナンデスメンバーの小島なっちゃんに会って…」とアナウンサーの小島奈津子との遭遇も報告し「写真を撮ったら雨の日の畑仕事と帰りのおばちゃんになってた私」とお茶目につづった。

さらに「普段は人気で中々乗れないエリアにアナ雪、ピーターパン、ティーンカーベル、ラプンツェルにも行けました〜」と明かし「結果、アトラクションは8個乗れて大満足な夜でした〜！！」と振り返った。

最後に「あまりにも楽しかったので、次はすーちゃんを連れて25周年のディズニーシーに行きたいな〜」と孫・寿々ちゃんとの再訪への思いをつづり、ブログを締めくくった。