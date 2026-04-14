ド軍“絶好調”の25歳が「ほんまにバケモンやん」快心5号3ランに本拠地騒然　米記者も驚愕…「MVP級の快進撃を続けている」

パヘスの打撃が絶好調だ(C)Getty Images

ドジャースのアンディ・パヘスが現地時間4月13日、本拠地でのメッツ戦に「6番・中堅」で先発出場し、1点リードで迎えた3回二死一、三塁の場面、カウント2ボールからのカーブを捉えて左翼ポール際へ快心の5号3ランを放った。

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ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「シーズン序盤からMVP級の快進撃を続けている」とし、「これがパヘスにとって今季第5号。現在、打率.431、OPS 1.227と驚異的な数字を叩き出している」と綴った。

SNS上では日本のファンから「パヘスほんまにバケモンやん」「パヘスやばすぎいい」「パヘス絶好調過ぎんか？一過性とは思えなくなってきたぞ」「やっぱパヘスなんよ」「パヘス神到来」と、コメントが続々と寄せられた。

パヘスはこれでメジャー全体で最速の20打点に到達。打撃絶好調の25歳に対し、ファンも驚きの声を上げている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]