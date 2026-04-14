◆米大リーグ ドジャース―メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・メッツ戦に「１番・指名打者」で先発出場し、４点リードの６回１死一塁で迎えた４打席目に“ハプニング”が起きた。通算４４０セーブ右腕のキンブレルの前にカウント２―２とすると、ピッチクロックの秒数がわずかとなったところで相手捕手アルバレスが、仕切り直すためにタイムをかけてマウンドへダッシュ。だがキンブレルも投球モーションに入っており、すでに打席で集中を研ぎ澄ませていた大谷は、背後から突如、捕手が飛び出してきただけに、目を見開いて驚いた様子を見せた。４打席目は結果的には右飛に倒れた。

両軍無得点の初回先頭で迎えた１打席目には、９４マイル（約１５１キロ）のシンカーが右肩付近に直撃し、死球。大谷は苦悶の表情を浮かべながら一塁に向かった。その後は無死一、二塁となると、３番スミスの中前打で二走から一気に生還し、先制のホームを踏んだ。２打席目は、２回２死走者なしの場面で空振り三振に倒れた。４点リードの１死二塁で迎えた３打席目は快音を響かすも、一ゴロに倒れた。

日本人記録を更新する４７試合連続出塁を達成。球団史上４位で、ロサンゼルス移転後では２位となる７５〜７６年のロン・セイに並んだ。球団記録は、ブルックリン時代の１９５４年にＤ・スナイダーがマークした５８試合。ロサンゼルス移転後では２０００年にＳ・グリーンが記録した５３試合となっている。