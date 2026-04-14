WEST.小瀧望、姪の入園式にスーツで参加 イケ“叔父”ショットに反響「めちゃ目立つやろ」「周りの親も先生もびっくり」
7人組グループ・WEST.の小瀧望が14日までに自身のインスタグラムストーリーズを更新。姪の入園式に参加したことを写真付きで報告している。
【番組カット】凛々しく構える重岡大毅
小瀧はスーツ姿にマスクの自撮りとともに「姪の入園式で久々にスーツを着た」とアップ。さらに鏡越しのショットと、姪と思われる少女と密着しピースする和やかなショットも公開し、「またね」とハートマークとともに添えた。
微笑ましいプライベートでの一面にSNSではファンからは「入園式に小瀧望が現れる世界線って」「周りの親も先生もびっくりだよ」「めちゃ目立つやろ……」「マスクしていてもオーラ半端ない」「姪っ子の入園式にアイドルの叔父が来る世界」と反響が寄せられている。
【番組カット】凛々しく構える重岡大毅
小瀧はスーツ姿にマスクの自撮りとともに「姪の入園式で久々にスーツを着た」とアップ。さらに鏡越しのショットと、姪と思われる少女と密着しピースする和やかなショットも公開し、「またね」とハートマークとともに添えた。
微笑ましいプライベートでの一面にSNSではファンからは「入園式に小瀧望が現れる世界線って」「周りの親も先生もびっくりだよ」「めちゃ目立つやろ……」「マスクしていてもオーラ半端ない」「姪っ子の入園式にアイドルの叔父が来る世界」と反響が寄せられている。