モデルでタレントの藤田ニコル（28）が14日、自身のインスタグラムを更新。雑誌「たまごクラブ」（株式会社ベネッセコーポレーション発行）の表紙を飾ったことを報告した。

現在、第1子妊娠中の藤田。「実は、このたび4月15日発売の『たまごクラブ春号』の表紙に登場させていただくことになりました」とつづり、大きなおなかを露出した衣装のマタニティーフォトを公開。

「たまごクラブは悩んだ事や知りたい事がわかりやすく教えてくれるので沢山読んでいました 誌面と、たまひよWEBではインタビューも！妊娠するまでのこと、妊娠生活のこと、出産への思いなど、いろいろ語っておりますので、ぜひ読んでね」とPRした。

続けて「撮影時はまだ妊娠7ヶ月の時だったのですでにもう懐かしい記憶 貴重な姿をたまごクラブさんのおかげで残す事ができてとっても嬉しいです」と感謝した。

これにファンからは「おめでとうーー！かわいい」「素敵なママ」「ママの顔してますね」「可愛いすぎるーっ！！」「可愛すぎるママだ」「妊娠期間も表紙飾っちゃうのほんとにさすがすぎるし、貴重すぎる」など絶賛の声が寄せられた。

藤田は俳優の稲葉友と2023年8月に結婚。昨年12月には第1子の妊娠と、出産時期は「春頃を予定」と発表した。