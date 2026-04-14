お笑いコンビ「家族チャーハン」が１４日、それぞれのＸを更新し、１９日に出演するライブをもって解散すると発表した。

２月から休養していた大石はこの日、投稿で「多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」と謝罪。その上で「４月１９日の神保町よしもと漫才劇場での同期ライブ『２５ｋａｒａｔｓ』への出演をもちまして解散することとなりました。休養から復帰し活動を再開させていただきます」と報告した。

解散の経緯については「話し合いを重ね、お互いに本音で思いを伝え合い、時間をかけて何度も考えた末での決断です」と説明。「２人とも芸人としての活動は続けていく予定です。今後とも、大石と江頭それぞれをよろしくお願い致します」とつづった。

相方の江頭は解散の理由に「大きく言えば方向性の違いということになるかと思います。詳しくはラジオでお話しさせていただきます」と言及。「いつかまた何か違う形で、なんとか恩返しができればと思います」と続けた。

家族チャーハンは２０２３年１月にコンビを結成。２４年のＭ―１グランプリでは準決勝、２５年は準々決勝に進出するなど、若手の注目株として期待を集めていた。