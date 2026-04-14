お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が、13日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。人気芸人との意見の一致に驚く場面があった。

これまで数々のマニアックなランキングを発表してきた同番組では、今後取り上げたい新たなランキングを人気芸人らがプレゼン。その中で、「盲目のピン芸人」として活動する濱田祐太郎は「音大生に聞いた、シンプルに声が綺麗じゃない芸人ランキング」を提案した。

その理由は「自分のランキングとの一致が気になる」というものだったが、「ウエストランド」井口浩之は「めちゃくちゃ気になる」と共感。「声って、芸人においては綺麗だからいいってもんじゃない、どんだけガラガラでも特徴的だったらいい」と分析した。

これに久保田は、自身が憧れる声はとくにないものの、「嫌っていうか、自分の肌触りが…」と話し始めたところで、「悪口じゃないからな、断っとくけど」と念押し。「（ミキの）昴生の声はちょっと、キーンってなる時がある」といい、「悪口じゃないからね」とあくまでも自身や相方との“相性”であることを強調した。

漫才コンビで例えながら、ツッコミの声のトーンによっては、ボケの印象が残らない場合があるといい、「終わった時に“テンポが良くて音が大きかったです”っていう評価ってもったいない。こっち（ボケ）が聞こえなくなっちゃう」と見解を伝えた。

そこで井口が「ちなみに」と、濱田の予想したランキングを発表した。1位から順に、昴生、「アインシュタイン」河井ゆずる、お笑いタレント・チャンス大城の名前が明かされると、久保田は「鳥肌が立った。一緒だったんだ」と驚いた。

そして久保田は、ラジオ番組で共演中のお笑い芸人・中山功太が、声帯ポリープの手術をした時のエピソードを披露。術後は怪談芸でも知られる中山の声が変わったといい、「音階のオチの音が少し変わるだけで、聞き手の想像が変わってくる。怖い話のオチでキーを上げるのは、怖くないよ」と本人にも指摘したという。

また相方・村田秀亮が漫才中、久保田の声量に合わせて声を張らなくなったといい、「最近聞こえないんよ」と不満な様子。「だから（ネタの）最初に、“お前、図書館でしゃべっとんか！”って言うたらウケる。てことは（客も声が）小さいと思ってるのよ。でもアイツは変えない。なんでだよ！」とツッコんでいた。